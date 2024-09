Breaking News पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन; BSF जवान जखमी

बुधवारी पहाटे जम्मूमध्ये नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) पाकिस्तानी सैन्याने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत गोळीबार केला आहे. या गोळीबारात सीमा सुरक्षा दलाचा (BSF) एक जवान जखमी झाला, अशी माहिती PTI या वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आली आहे.

हिंदुस्थानी जवानांनी देखील नियंत्रण रेषेच्या पलीकडून होत असलेल्या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर दिलं.

STORY | BSF trooper injured as Pakistan violates ceasefire along border in Jammu

