10 रुपयांसाठी बसमध्ये तुफान हाणामारी, कंडक्टर आणि निवृत्त IAS अधिकाऱ्याचा व्हिडीओ व्हायरल

राजस्थानमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली. बस कंडक्टर आणि माजी आयएएस अधिकारी यांच्या 10 रुपयांवरुन वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, कंडक्टरने निवृत्त IAS अधिकाऱ्याला मारहाण केली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तक्रार दाखल करुन पुढील तपास सुरु केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी जयपूरमध्ये ही घटना घडली. 75 वर्षीय निवृत्त IAS अधिकारी बसने प्रवास करत कनोटा येथे जात होते. बसमध्ये बसल्यावर त्यांनी कनोटाचे तिकीटही काढले होते. दरम्यान अर्ध्या प्रवासात पोहोचताच त्यांना झोप लागली. त्यामुळे त्यांना कनोटा बस स्थानकावर उतरता आले नाही. बस कानोटा येथून निघताच त्यांना जाग आली. आपण बस स्थानकापासून बरेच पुढे आल्याचे कळताच IAS अधिकाऱ्यांनीनी कंडक्टरला बस थांबवण्यास सांगितली.

A dispute of Rs 10 turned into an ugly fight where a 75 years old retired IAS officer and a bus conductor entered into fight.

This viral video is said to be from Jaipur, Rajasthan.

Who is wrong here ?

Passenger or Conductor ?

