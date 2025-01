व्यंगचित्रकार सतीश आचार्य यांना नोटीस; या व्यंगचित्रांमध्ये काय चूक आहे? आदित्य ठाकरे यांचा सवाल

व्यंगचित्रकार सतीश आचार्य यांना ‘मुंबई लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सी’ने त्यांच्या काही व्यंगचित्रांबाबत नोटीस पाठवली आहे. यावर शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) अधिकृत हँडलवरून याबाबत एक्सवर पोस्ट करत तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनीही एक्सवर पोस्ट करत या व्यंगचित्रांमध्ये काय चूक आहे असा रोखठोक सवाल केला आहे.

प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार सतीश आचार्य यांना त्यांच्या काही व्यंगचित्रांबाबत ‘मुंबई लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सी’ने नोटीस पाठवली आहे. यावर सतीश आचार्य यांनी उपहासिक प्रतिक्रिया दिली आहे. हे जाणून खूप आनंद झाला की मुंबई कायदा आणि सुव्यवस्थेसह शांत आहे. त्यामुळे आता पोलिसांनी आता व्यंगचित्रांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, असे सतीश आचार्य यांनी म्हटले आहे.

Cartoons that are absolutely true are now being sent notices by “Mumbai Law Enforcement agencies”.

I thought @X was taken over by @elonmusk to protect free speech, especially one that doesn’t trample on anyone else’s privacy/ freedom/ rights.

What’s wrong in these cartoons… https://t.co/utfFEAkqcR

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) January 4, 2025