मध्य रेल्वेच्या उपनगरी स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष सुरू होणार, आजारी प्रवाशांना होणार तत्काळ उपचार

मध्य रेल्वेने मुंबई विभागातील अनेक उपनगरी स्थानकांवर आपत्कालीन वैद्यकीय कक्ष (Emergency Medical Rooms) उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. 10 महत्त्वाच्या स्थानकांसाठी ई-लिलावाची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली असून आणखी 8 स्थानकांसाठी लवकरच लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे.
आजारी प्रवाशांना तात्काळ मदत
मिळालेल्या माहितीनुसार, या वैद्यकीय कक्षांचा उद्देश स्थानक परिसरात जखमी, अचानक आजारी पडलेले किंवा आरोग्याशी संबंधित अडचणीत सापडलेल्या प्रवाशांना तात्काळ प्राथमिक उपचार आणि जलद वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे.
मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या 10 स्थानकांसाठी ई-लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यामध्ये कळवा, टिटवाळा, कर्जत, कुर्ला, ठाणे, मुंब्रा, घाटकोपर, चेंबूर, मानखुर्द आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस यांचा समावेश आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, हे कक्ष सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक ठिकाणी मूलभूत लाइफ सपोर्ट उपकरणे, ऑक्सिजन सुविधा, स्ट्रेचर आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध असतील. गर्दीच्या उपनगरी मार्गांवर अपघात, हृदयविकाराचे झटके किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या आजारांच्या घटनांमध्ये प्रतिसादाचा वेळ कमी करण्यास या उपक्रमाची मोठी मदत होणार आहे.
याशिवाय, मध्य रेल्वेने आणखी 8 स्थानकांसाठी लवकरात लवकर ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या स्थानकांमध्ये कसारा, दादर, डोंबिवली, सायन, विक्रोळी, भांडुप, दिवा आणि इगतपुरी यांचा समावेश आहे. मुख्य मार्ग तसेच विस्तारित उपनगरी विभागांमध्ये, विशेषतः जिथे प्रवाशांना दीर्घकाळ थांबावे लागते अशा जंक्शन स्थानकांवर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ही स्थानके निवडण्यात आली आहेत.
रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हा उपक्रम प्रवासी सुरक्षितता आणि कल्याणाच्या व्यापक योजनेचा भाग आहे. मुंबई उपनगरी नेटवर्कवर दररोज सुमारे 35 ते 40 लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे स्थानकांवर तात्काळ वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणे ही अत्यंत महत्त्वाची गरज म्हणून ओळखली गेली आहे.
दोन्ही टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर मध्य रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावरील मोठ्या भागात स्थानकांवरच आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद सुविधा उपलब्ध होतील. त्यामुळे गंभीर घटनांमध्ये प्रवाशांचे जीवित वाचण्याची शक्यता वाढेल आणि बाहेरील रुग्णवाहिका येण्यावर अवलंबित्व कमी होईल.