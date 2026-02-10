चंद्रपूर महानगरपालिकेचा महापौर आज ठरणार आहे. महापौर पदासाठी आज दुपारी 11 वाजता महापालिकेत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे. एकाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने महापौर कोण होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेस, भाजप, ठाकरे शिवसेना यांनी या पदावर दावा केला असून, अंकांची जुळवाजुळव करण्यात सर्वच पक्षांची दमछाक होत आहे. महापालिकेत काँग्रेस 27 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष आहे. पाठोपाठ 23 जागांसह भाजप असून, ठाकरे सेनेचे वंचितसह आठ सदस्य आहेत. सत्तेचे गणित ठाकरे सेनेच्या हाती असल्याने महापौर पद आम्हाला द्या, अशी ठाम भूमिका ठाकरे सेनेने घेत इतरांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला. पण तरीही या सेनेची चर्चा काँग्रेस आणि भाजपसोबत शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू होती. यावर आता कोणता तोडगा निघतो, हे सभागृहात स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे चंद्रपूरच्या महापौर पदाचे चित्र अजूनही धूसर आहे.
पक्षीय बलाबल
मनपातील एकूण सदस्य 66
कांग्रेस 27 + जनविकास सेना 3 एकूण 30
ठाकरे सेना वंचित युती 8
भाजप 23 आणि शिंदे सेना 1 एकूण 24
बसप 1
MIM 1
काँग्रेस बंडखोर 2