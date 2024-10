सरन्यायाधीश चंद्रचूड 10 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार; उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांची शिफारस!

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीआधी चंद्रचूड यांनी त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतर न्यायमूर्ती खन्ना हे 51 वे सरन्यायाधीश होणार आहेत.

केंद्र सरकारने गेल्या शुक्रवारी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून ‘मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर’नुसार आपली शिफारस पाठवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सरन्यायाधीशांनी कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे पुढील महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील. सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती खन्ना यांचा कार्यकाळ केवळ 6 महिन्यांचा असणार असून 13 मे 2025 रोजी ते निवृत्त होतील.

Chief Justice of India DY Chandrachud has formally proposed Justice Sanjiv Khanna as his successor. In a communication to the Union government, Chief Justice Chandrachud stated that since he is demitting office on November 11, Justice Khanna would be his successor.

