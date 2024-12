काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी घेतली गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट, वायनाड पीडितांसाठी केली मागणी

काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. यावेळी गांधी यांनी शहा यांच्याकडे वायनाडमध्ये भुस्खलन पीडित कुटुंबीयांसाठी तत्काळ निधी देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी पक्ष आणि राजकारणापलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे असे गांधी म्हणाल्या.

As part of a delegation of MP’s from Kerala, I met Union Home Minister Shri Amit Shah today. We carried a petition for immediate relief to be provided to the people of Wayanad who are still struggling to overcome the devastating tragedy that occurred four months ago.

We… pic.twitter.com/JH3WB2xMqg

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 4, 2024