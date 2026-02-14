मुलुंडमधील स्लॅब दुर्घटनेनंतर कंत्राटदाराला 5 कोटींचा दंड; एमएमआरडीएकडून कारवाई

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुलुंड पश्चिम येथील एलबीएस मार्गावर काँक्रीट स्लॅब कोसळून एकाचा मृत्यू आणि तिघे जखमी झाल्याच्या दुर्घटनेनंतर एमएमआरडीएकडून कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात कंत्राटदारावर 5 कोटी रुपयांचा आणि जनरल कन्सल्टंट्सवर 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त (एमएमआरडीए) अश्विन अशोक मुदगल यांनी शनिवारी दुर्घटनास्थळी भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली.

मुदगल म्हणाले, “कोणालाही सोडले जाणार नाही. या प्रकरणाची चौकशी पूर्णपणे निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल.” त्यांनी पुढे सांगितले की, सर्व तक्रारींवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

एमएमआरडीएकडून या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येणार असून, संबंधितांवर पुढील कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

धनुष अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, अर्धवट सोडला सिनेमा; निर्मात्याने कायदेशीर नोटीस बजावत केली कोट्यवधींची मागणी

घोषणांनी नव्हे, तर पुराव्यांमधूनच विजय सिद्ध होतो, सीडीएस जनरल अनिल चौहान यांचे प्रतिपादन

IND Vs PAK – मित्रांशी खेळ खेळले जातात अन् शत्रूसोबत रक्ताची होळी, हिंदुस्थान-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याला काँग्रेसचा विरोध

जम्मू-कश्मीरमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या मोस्ट वॉन्टेड दहशतवाद्याचे पोस्टर्स जारी; लष्कराकडून शोधमोहीम तीव्र

IND Vs PAK – पाकिस्तानी कर्णधाराची इच्छा पूर्ण होईल! अभिषेक शर्माच्या खेळण्यावर सूर्यकुमार यादवची मजेशीर प्रतीक्रिया

मणिपूरला जाण्यासाठी काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींचे बुक केलेलं तिकीट एअर इंडियाने केले रद्द, पवन खेरा यांचा दावा

योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्यावर ४० हून अधिक गुन्हे होते, शंकराचार्यांचे गंभीर आरोप

Mulund Metro Accident – मुलुंडमधील दुर्घटनेची चौकशी केली जाईल आणि जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होईल – मुख्यमंत्री

मुंबईत आधीच प्रदूषण त्यात आणखी झाडं तोडणार, नाना-नानी पार्कमधील कोस्टल रोडसाठी 184 झाडांवर कुऱ्हाड