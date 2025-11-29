कफ सिरप माफिया भाजपचे, यांच्यावर बुलडोजर कधी चालवणार? अखिलेश यादव यांचा हल्लाबोल

सामना ऑनलाईन
|

कफ सिरप आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणात यूपी एसटीएफ सातत्याने कारवाई करत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच एसटीएफने धक्कादायक माहिती उघड केली. या प्रकरणात एसटीएफने अमित टाटा यांच्यासह शुभम जयवाल यांना अटक केली. यानंतर जौनपुरचे माजी खासदार धनंजय सिंह यांनी CBI चौकशीची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीवरून अखिलेश यादव यांनी भाजपर निशाणा साधला.

लखनऊमध्ये समाजवादी पक्षाचे अध्य़क्ष अखिलेश यादव यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भाजपला सुनावले. “हे कफ सिरप माफिया कोणाचे आहेत? ते सर्व भाजपचे माफिया आहेत. कफ सिरपमुळे इतक्या लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. ते मुलांच्या जीवाशी खेळत आहेत. ही सीबीआय चौकशीची वेळ नाहीए. कुठे आहे बुलडोजर? बुलडोजर कारवाई कधी होणार? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

अखिलेश यादव यांनी भाजपच्या जुन्या वक्तव्यांवर टीका केली आहे. 2017 पूर्वी ते म्हणायचे की, प्रत्येक जिल्ह्यात एक माफिया आहे. आता फक्त जौनपूर उरले आहे. 2000 पूर्वीची मासिकं बघा, खरा माफिया कोण होता हे समजेल. आतापर्यंत फक्त एकच जिल्हा जाहीर झाला आहे; त्यानंतर इतर जिल्ह्यांच्या यादी येईल, असे म्हणत अखिलेश यादव यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Nanded News- दगडफेक अन् तोडफोड, चिमटा धरणाविरोधात आंदोलन पेटले; पोलीसांचा तगडा बंदोबस्त

Photo – डॉ. रमाकांत पांडा यांच्या छायाचित्र प्रदर्शनाला उद्धव ठाकरे यांनी दिली भेट

Air India ची प्रवाशांना सूचना जारी, चक्रीवादळामुळे दक्षिणेतील उड्डाणांवर होऊ शकतो परिणाम

नरेंद्र मोदी स्टेडियमकडे जाणाऱ्या रस्त्यासाठी 29 घरांवर चालवला बुलडोजर, अनेक कुटुंबांचे संसार उघड्यावर

Delhi Blast Case – मृत हिंदूंच्या नावे जमिनींचा व्यवहार, अल-फलाह विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा पर्दाफाश, ED अ‍ॅक्शन मोडवर

उत्तम आरोग्यासाठी ‘या’ झाडाची फक्त काही पाने खायलाच हवीत, वाचा

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये निरोगी राहण्यासाठी ‘हे’ पदार्थ खायलाच हवेत, वाचा

IFFI मध्ये 56 वर्षांत पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटाने मारली बाजी, ‘गोंधळ’ला सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक पुरस्कार जाहीर

चांदीचे दागिने काळे झाले असतील, तर या पद्धतीचा वापर करा दागिने नव्यासारखे चमकतील