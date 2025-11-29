कफ सिरप माफिया भाजपचे, यांच्यावर बुलडोजर कधी चालवणार? अखिलेश यादव यांचा हल्लाबोल

कफ सिरप आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करी प्रकरणात यूपी एसटीएफ सातत्याने कारवाई करत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच एसटीएफने धक्कादायक माहिती उघड केली. या प्रकरणात एसटीएफने अमित टाटा यांच्यासह शुभम जयवाल यांना अटक केली. यानंतर जौनपुरचे माजी खासदार धनंजय सिंह यांनी CBI चौकशीची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीवरून अखिलेश यादव यांनी भाजपर निशाणा साधला.
#WATCH लखनऊ(उत्तर प्रदेश): समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “कफ सिरप माफिया किसके हैं? सब भाजपा के माफिया हैं। कफ सिरप से कितनों की जान चली गई। बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इनका बुलडोजर कहां है?” pic.twitter.com/n3tpzxEUam
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2025
लखनऊमध्ये समाजवादी पक्षाचे अध्य़क्ष अखिलेश यादव यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भाजपला सुनावले. “हे कफ सिरप माफिया कोणाचे आहेत? ते सर्व भाजपचे माफिया आहेत. कफ सिरपमुळे इतक्या लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. ते मुलांच्या जीवाशी खेळत आहेत. ही सीबीआय चौकशीची वेळ नाहीए. कुठे आहे बुलडोजर? बुलडोजर कारवाई कधी होणार? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
अखिलेश यादव यांनी भाजपच्या जुन्या वक्तव्यांवर टीका केली आहे. 2017 पूर्वी ते म्हणायचे की, प्रत्येक जिल्ह्यात एक माफिया आहे. आता फक्त जौनपूर उरले आहे. 2000 पूर्वीची मासिकं बघा, खरा माफिया कोण होता हे समजेल. आतापर्यंत फक्त एकच जिल्हा जाहीर झाला आहे; त्यानंतर इतर जिल्ह्यांच्या यादी येईल, असे म्हणत अखिलेश यादव यांनी भाजपवर निशाणा साधला.