Warner The Robinhood – चौकार अन् षटकारांची आतषबाजी करणारा डेव्हिड चाहत्यांना दिसणार नव्या भूमिकेत

ऑस्ट्रेलियाचा विस्फोटक माजी फलंदाज डेव्हिड वॉर्नर आता चित्रपटामध्ये आपल्या अभिनयाची जादू दाखवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. IPL 2025 मध्ये कोणत्याच संघाने त्याच्यावर बोली लावली नाही. त्यामुळे तो आयपीएलमध्ये दिसणार नसला तरी, मोठ्या पडद्यावर एका नव्या भुमिकेत चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. ज्याचा पहिला लुक आज प्रदर्शित करण्यात आला आहे.

डेव्हिड वॉर्रनरने टी-20 वर्ल्डकप 2024 नंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. तसेच आयपीएलमध्येही त्याला कोणत्या संघाने खरेदी केले नाही. परंतु डेव्हिड वॉर्नर तेलुगू चित्रपट रॉबिनहूडच्या (Robinhood) माध्यामातून चाहत्यांना आपली झलक दाखवणार आहे. त्याचा हा पहिलाच चित्रपटा असून चाहते त्याला पाहण्यासाठी उत्सुक झाले आहेत. रॉबिनहूड चित्रपटाचा पहिला लुक प्रदर्शित झाला असून त्याला चाहत्यांची चांगली पसंती मिळत आहे. डेव्हिड वॉर्नरने सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याच्या चाहत्यांनी याची माहिती दिली आहे. तसेच त्याने कॅप्शनमध्ये लिहले आहे की, हिंदुस्थानी चित्रपटात मी येत आहे, रॉबिनहूडचा भाग झाल्यामुळे मी खूप आनंदी आहे. चित्रपटातील शुटींगचा माझा अनुभव खूपच जबरदस्त होता, असे त्याने कॅप्शनमध्ये लिहले आहे.

Indian Cinema, here I come 😎

Excited to be a part of #Robinhood. Thoroughly enjoyed shooting for this one.

GRAND RELEASE WORLDWIDE ON MARCH 28th.@actor_nithiin @sreeleela14 @VenkyKudumula @gvprakash @MythriOfficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/eLFY8g0Trs

— David Warner (@davidwarner31) March 15, 2025