तुरुंगाच्या सळ्यांनी मी खचणार नाही, लढत राहणार; तिहारमधून बाहेर येताच मुख्यमंत्री केजरीवाल भाजपवर बरसले

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज संध्याकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास तिहार तुरुंगातून बाहेर आले. तुरुंगातून बाहेर येताच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पार्टीचे समर्थक आणि पक्षाच्या नेत्यांना संबोधित केलं. लाखो नागरीकांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली होती. त्यांच्या प्रार्थनेमुळे मी आज तुरुंगातून बाहेर आलो आहे, असं मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले.

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal says, “The prison walls have increased my courage 100 times. My life is dedicated to the country. Every drop of my blood is dedicated to my country. God has always supported me. Why did God support me? Because I was truthful, I was right, I… pic.twitter.com/ohAb0uTQ0K

— ANI (@ANI) September 13, 2024