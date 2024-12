मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली शपथ; अखेरच्या मिनिटांपर्यंत रंगले मिंधेंचे नाराजी नाट्य!

महाराष्ट्राचे 31 वे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पद व गोपनियतेची शपथ घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

मुंबईत आझाद मैदान येथे हा शपथविधी सोहळा पार पडला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह भाजप शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री व्यासपीठावर उपस्थित होते.

Mumbai: Devendra Fadnavis takes oath as Chief Minister of Maharashtra

Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, BJP national president JP Nadda, Defence Minister Rajnath Singh, UP CM Yogi Adityanath and CMs & Deputy CMs of NDA-ruled states, Union Ministers,… pic.twitter.com/NB5DyrX8ao

— ANI (@ANI) December 5, 2024