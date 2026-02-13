DGCA चा एअर इंडियाला मोठा दणका, एअरबस विमानाचे नियमबाह्य उड्डाण केल्याने १ कोटींचा दंड

सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणे टाटा समूहाच्या मालकीच्या एअर इंडिया कंपनीला चांगलेच महागात पडले आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) एअर इंडियावर १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नसतानाही (Airworthiness) एका एअरबस विमानाचे आठ वेळा उड्डाण केल्याचा गंभीर ठपका कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर इंडियाच्या एका माजी वैमानिकाने यासंदर्भात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर डीजीसीएने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. या चौकशीत असे समोर आले की, संबंधित विमानात तांत्रिक त्रुटी असताना आणि त्या विमानाला उड्डाणासाठी आवश्यक असलेले एअरवर्थनेस प्रमाणपत्र नसतानाही कंपनीने आठ वेळा त्याचे परिचालन केले. वैमानिकाने सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करूनही कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
विमान वाहतूक क्षेत्रात प्रवाशांची सुरक्षा ही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. विमानाचे प्रत्येक उड्डाण करण्यापूर्वी ते तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित असल्याची खात्री करणे अनिवार्य असते. मात्र एअर इंडियाने या नियमांचे उल्लंघन करून प्रवाशांचा जीव धोक्यात घातल्याचे निरीक्षण डीजीसीएने नोंदवले आहे. यापूर्वीही एअर इंडियावर विविध कारणांमुळे दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती, मात्र यावेळी सुरक्षेच्या कारणास्तव झालेली ही कारवाई कंपनीसाठी मोठी नाचक्की मानली जात आहे.