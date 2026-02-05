धामापूर जिल्हा परिषद गटात मशाल पेटवणारं! शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुख सहदेव बेटकर यांना आत्मविश्वास

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

संगमेश्वर तालुक्यातील धामापूर जिल्हा परिषद गटात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार सहदेव बेटकर यांनी आघाडी घेतली आहे.जिल्हा परिषदेवर दोन्ही पंचायत समिती गणात विजय मिळवून भगवा फडकवू असा विश्वास उमेदवार सहदेव बेटकर यांनी व्यक्त केला आहे.

2017 साली झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत विरोधकांचे वर्चस्व मोडून काढत सहदेव बेटकर विजयी झाले होते.त्यांनी शिक्षण सभापतीपदही यशस्वीरित्या सांभाळले होते.सध्या ते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख आहेत. धामापूर जिल्हा परिषद गटात मशाल पेटवण्याचा निर्धार सहदेव बेटकर यांनी केला आहे.संपूर्ण मतदारसंघात घरोघरी जाऊन ते प्रचार करत आहेत.उमेदवार सहदेव बेटकर यांनी सांगितले की,2017 साली जिल्हा परिषद निवडणुकीत मी धामापूर गटातून विजयी झालो होतो.मी केलेल्या विकासकामांमुळे मला विजयाची खात्री आहे.माझ्यासोबत मी दोन्ही पंचायत समिती गणातील उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी मेहनत घेत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक, मतदानासाठी कामगारांना भरपगारी सुट्टी

Ratnagiri News – कडवईत शिवसेना-मनसे-वंचितचा नियोजनबद्ध प्रचार, उमेदवारांचा मतदारांशी थेट संवाद

नालासोपाऱ्यात नायजेरियन ड्रग्ज तस्करांविरोधात कोम्बिंग ऑपरेशन; शंभरहून अधिक ताब्यात

Ratnagiri News – जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक, मतदान केंद्र असणाऱ्या शाळांना 6 फेब्रुवारी रोजी सुट्टी

एपस्टीन प्रकरणावरून बिल गेट्स यांना पश्चाताप; समोर आलेल्या ईमेलवर दिली स्पष्ट प्रतिक्रिया

हातखंबा जिल्हापरिषद गटात मतांसाठी पैसे वाटप, अपक्ष उमेदवार परशुराम कदम यांची निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 

कसाऱ्यात १०८ रुग्णवाहिका न मिळाल्याने तरुणीची फरफट

कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांनी अहिल्यानगरची प्रतिमा मलिन, संगमनेर तालुका पोलिसांची कारवाई

भावली पाणी योजनेचे अस्तित्व धोक्यात; वाय टॅपिंगद्वारे पुरवठा करण्यास जलसंपदा विभागाचा विरोध