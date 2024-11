Maharashtra Election 2024 – महाराष्ट्रात चोरलेलं सरकार, दिग्विजय सिंहांची महायुतीवर टीका; ‘एक है तो सेफ है’ वरून मोदींनाही टोला

महाराष्ट्रातलं सरकार चोरलेलं सरकार आहे, जनतेने निवडून दिलेलं सरकार नाहीये. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात बनलेलं सरकार हे जनतेचं सरकार होतं. हे तर चोरलेलं सरकार आहे, असा सणसणीत टोला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी भाजप महायुतीला लगावला आहे.

महाराष्ट्रात सरकार पाडलं. तशाच प्रकारे झारखंडमध्येही सरकार पाडण्याचे मोठे प्रयत्न भाजपने केले. आदिवासी असूनही विद्यामान मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात पाठवलं गेलं. काही ठोस कारणही नव्हतं. त्यांना अटक का केली? असं म्हणत न्यायालयाने जामीन देताना तारेश ओढले, असे दिग्विजय सिंह म्हणाले.

#WATCH Delhi: On Maharashtra elections, Congress leader Digvijaya Singh says, “The government is a stolen one. It is not a publicly elected government. The public elected the alliance government of Congress, Shiv Sena and NCP… They also tried to bring down the Jharkhand… pic.twitter.com/cgejenf5Ot

महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन्ही ठिकाणी आमचं जनतेचं सरकार होतं. आता झारखंडमध्ये आणि महाराष्ट्रात आमच्या आघाडीचं सरकार सत्तेत येईल, असा विश्वास दिग्विजय सिंह यांनी व्यक्त केला.

#WATCH Delhi: On ‘Ek rahenge toh safe rahenge’ slogan, Congress leader Digvijaya Singh says, “PM Modi is saying ‘Ek raho, safe raho’. Rahul Gandhi has said correctly that some people want a monopoly over the Indian economy and they are safe if they are united… As far as UP CM… pic.twitter.com/peqLrXxQfp

