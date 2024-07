अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जीवघेणा हल्ला; निवडणूक प्रचारादरम्यान अंदाधुंद गोळीबार

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पार्टीचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जीवघेणा हल्लाझाला आहे. पेन्सिल्वेनियाच्या बटलर येथे निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात ट्रम्प जखमी झाले आहेत. ट्रम्प यांच्या उजव्या कानाला दुखापत झाली असून त्यांचा रक्तबंबाळ अवस्थेतील फोटो व्हायरल होत आहे. यामुळे अमेरिकेसह जगभरातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याचा व्हिडीओही समोर आला आहे. यात ते एका सभेला संबोधित करताना दिसत असून अचानक गोळीबाराचा धाडधाड असा आवाज येतो. ट्रम्प यांचे सुरक्षारक्षक मूव्ह…मूव्ह… असे ओरडतात. गोळीबारानंतर ट्रम्प उजव्या कानाला हात लावून मंचावर खाली बसतात आणि सुरक्षारक्षक त्यांना घेरतात. त्यानंतर त्यांना मंचावरून खाली नेण्यात येते.

ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्यानंतर सभेला उपस्थित लोकांमध्येही गोंधळ उडतो आणि सर्व लोक आपापल्या जागेवर जमिनीवर झोपतात. गोळीबारानंतर सुरक्षा रक्षकही अलर्ट होतात आणि ट्रम्प यांना घेराव घालतात. यानंतर ट्रम्प मंचावरून खाली उतरतात. खाली उतरताना त्यांच्या उजव्या कानाला दुखापत झाल्याचे आणि चेहरा रक्तबंबाळ झाल्याचे दिसते. यानंतर ट्रम्प मुठ आवळून काहीतरी बोलतात.

#WATCH | Gunfire at Donald Trump’s rally in Butler, Pennsylvania (USA). He was escorted to a vehicle by the US Secret Service

“The former President is safe and further information will be released when available’ says the US Secret Service.

(Source – Reuters) pic.twitter.com/289Z7ZzxpX

— ANI (@ANI) July 13, 2024