दिल्लीतील लाल किल्ल्यासमोर झालेल्या बॉम्बस्फोटांचा संबंध अल फलाह विद्यापीठाशी जोडला जात आहे. अल फलाह विद्यापीठाविरुद्ध दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दोन फौजदारी गुन्हे दाखल (FIR) केले आहेत. दरम्यान, आता ईडीच्या तपासात अल फलाह विद्यापीठाचे कुलगुरू जावेद अहमद सिद्दीकी यांच्याशी संबंधित धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दिल्लीतील मदनपूर खादर येथील मृत हिंदूंची जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जावेद अहमद सिद्दीकी यांच्या संस्थेला विकण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील मदनपूर खादर येथील मृत हिंदूंच्या नावे बनावट जीपीए तयार करण्यात आले होते. अल-फलाहशी संबंधित एका फाउंडेशनने या जमिनी खरेदी केल्या होत्या. दरम्यान, मदनपूर खादर परिसरातील खसरा क्रमांक 792 असलेली जमीन बनावट कागदपत्रांद्वारे विकली गेली असल्याचे दाखवण्यात आले आणि शेवटी ती तर्बिया एज्युकेशन फाउंडेशनला देण्यात आली. हे फाउंडेशन अल-फलाह विद्यापीठाचे अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी यांच्याशी संबंधित आहे.
ईडीच्या मते, ही जमीन विकण्यासाठी वापरलेला जनरल पॉवर ऑफ अॅटर्नी (जीपीए) पूर्णपणे बनावट होता. तपासात असे दिसून आले की, जीपीएवर ज्या व्यक्तींच्या स्वाक्षऱ्या किंवा अंगठ्याचे ठसे दाखवले गेले होते त्यापैकी अनेक व्यक्तींचा मृत्यू 1972 ते 1998 दरम्यान झाला होता. असे असताना देखील जीपीए 7 जानेवारी 2004 रोजीचा आहे. तसेच ही कागदपत्रे मृत व्यक्तींनी स्वतः तयार केल्याचे दिसून येत आहे.
ईडी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे. तसेच बनावट कागदपत्रे बनवणाऱ्यांवर, जीपीए तयार करणाऱ्या दलालांवर, विक्री करार करून घेणाऱ्या लोकांवर आणि या कराराचा फायदा घेणाऱ्यांवर मनी लाँड्रिंग आणि फसवणुकीच्या आरोपाखाली कारवाई करत आहे.
