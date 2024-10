दिल्लीत CRPF च्या शाळेजवळ स्फोट; आजूबाजूच्या घरांच्या काचा फुटल्या, रहिवाशांमध्ये भितीचं वातावरण

राजधानी दिल्लीमधील रोहिणी जिल्ह्यात येणाऱ्या प्रशांत विहार परिसरात रविवारी सकाळी मोठा स्फोट झाला. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) शाळेजवळ हा स्फोट झाला. स्फोटामुळे आजूबाजूच्या घरांच्या आणि दुकानाच्या काचाही फुटल्या असून आकाशात धुराचे लोट उठले. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

रोहिणीचे पोलीस उपायुक्त अमित गोयल यांनी या स्फोटाबाबत माहिती देताना सांगितले की, स्फोटाची माहिती कळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठत तपास सुरू केला आहे. तज्ज्ञांनाही पाचारण करण्यात आले आहे. हा स्फोट नक्की कशाचा होता याबाबत अद्याप समजू शकलेले नाही. मात्र येथे पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून तपासानंतर सर्वकाही स्पष्ट होईल.

#WATCH | Delhi: A blast was heard outside CRPF School in Rohini’s Prashant Vihar area early in the morning. Police and FSL team present on the spot. https://t.co/Wo4yHQzTRA pic.twitter.com/s1CNENSIY7

— ANI (@ANI) October 20, 2024