सूरजकुंड दुर्घटनाप्रकरणी झुलता पाळणाच्या कंपनीवर कारवाई; मालकासह दोघांना अटक

फरीदाबादमध्ये आयोजित सूरजकुंड येथील जत्रेत झुलता पाळणा दुर्घटनाप्रकरणी पोलिसांनी कंपनीचे मालक मोहम्मद शाकीर आणि नितेश यांना अटक केली आहे. झुलता पाळणा कोसळताना लोकांना वाचवताना एसआय जगदीश प्रसाद शहीद झाले. या दुर्घटनेप्रकरणी शाकीरला अटक करून त्याच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठीविशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे.
या दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत दोन आरोपींना अटक केली आहे. या अपघातात झूलता पाळणा कोसळला. त्यातील लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करताना हरियाणा पोलिस निरीक्षक जगदीश प्रसाद यांचा मृत्यू झाला. हिमाचल केअर फन केअर या झूला कंपनीचे मालक मोहम्मद शाकीर यांना अटक करण्यात आली आहे. तो हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यातील टोका नांगला गावचा रहिवासी आहे. पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील मेरठ कॅन्टमधील धरमपुरी येथील रहिवासी नितेश या दुसऱ्या आरोपीलाही अटक केली आहे. त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अपघातानंतर, शहीद निरीक्षक जगदीश प्रसाद यांचे पार्थिव शवविच्छेदनानंतर त्यांच्या कुटुंबाकडे सोपवण्यात आले. पोलिस महासंचालकांनी फरीदाबाद येथील सिव्हिल हॉस्पिटल आणि सुप्रीम हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालेल्या जखमींचीही विचारपूस केली. अपघातात एकूण १२ जण जखमी झाले आहेत आणि सर्वांची प्रकृती आता चांगली असल्याचे वृत्त आहे. यापैकी पाच जखमींवर उपचार करून त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे.