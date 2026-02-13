मुंबईत गोरेगावच्या 45 मजली इमारतीला आग; सुदैवाने जिवीतहानी टळली

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबईतील गोरेगाव पूर्व परिसरात असलेल्या एका 45 मजली टोलेजंग इमारतीला आज सकाळी भीषण आग लागल्याची घटना घडली. गोकुळधाम परिसरातील कृष्णावाटिका रोडवर स्थित असलेल्या ‘डीबी वूड’ या इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरील एका फ्लॅटला ही आग लागली. सकाळी साडेनऊच्या सुमारास लागलेल्या या आगीमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही आग घराच्या बेडरूममध्ये लागली होती. आगीची तीव्रता इतकी होती की, त्यात घरातील विजेची वायरिंग, इलेक्ट्रिक इन्स्टॉलेशन आणि इतर घरगुती साहित्य जळून खाक झाले आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले.

खबरदारीचा उपाय म्हणून आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने इमारतीमधील रहिवाशांना तातडीने सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले. अनेक रहिवाशांना इमारतीमधील रिफ्युज एरिया आणि टेरेसवर नेण्यात आले, ज्यामुळे मोठी जीवितहानी टळली आहे. अग्निशमन दलाच्या अथक प्रयत्नांमुळे ही आग आता आटोक्यात आली असून, सुदैवाने या घटनेत कोणालाही इजा झालेली नाही. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असावी असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

AI is coming for screen based jobs warns hyperwrite ceo matt shumer

AI क्रांती; ‘कोविड’पेक्षाही मोठ्या बदलाची नांदी, AI तुमच्या कामाची जागा घेणार! हायपरराईट CEO चा मोठा दावा

SUV कार बाईकला धडक देऊन ट्रकवर आदळली , भीषण अपघातात सहा विद्यार्थ्यांसह सात ठार

पुढील दोन दिवस मुंबई, ठाणे तापणार; मध्य महाराष्ट्रात कोरडे वातावरण, काही ठिकाणी ढगाळ स्थिती राहणार

कश्मीर फाईल्स, केरळ फाईल्स झाल्या आता मोदींनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना एपस्टीन फाईल्स दाखवाव्या; संजय राऊत यांचा सणसणीत टोला

परभणीत भाजपचे 12 नगरसेवक मुसलमान; अभ्यास करा, तुमच्यासारख्या गद्दारांपेक्षा निष्ठावान मुसलमान परवडला! संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदेंना सुनावले

दिल्लीत घबराट! अनेक नामांकित शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी; विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले

भाजप सरकार 1.24 लाख झाडे कापणार! नवीन रेल्वे लाइनसाठी झाडांवर कुऱ्हाड, केंद्राकडे मागितली मंजुरी

rohit pawar slams govt over inaction against vsr aviation company

जीवघेणी सेवा देणाऱ्या VSR कंपनीवर कारवाई का नाही? रोहित पवारांचा थेट सवाल; मालकांच्या ‘वजना’मुळे सरकार घाबरतंय का?

FDA लाचप्रकरण: फाईल क्लिअरन्सच्या नावाखाली मंत्रालयात नक्की कशाचा बाजार मांडलाय? अंबादास दानवेंचा सरकारवर थेट हल्ला