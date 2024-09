देशात आढळला पहिला मंकीपॉक्सचा रुग्ण, संपर्कात आलेल्या लोकांचा शोध सुरू

काल देशात मंकीपॉक्सचा एक संदिग्ध रुग्ण आढळला होता. या रुग्णाच्या रक्ताचे नमुने तपासले असता ते पॉझटिव्ह निघाले आहेत. त्यामुळे हा हिंदुस्थानातला पहिल मंकीपॉक्सचा रुग्ण आहे.

8 सप्टेंबरला मंकीपॉक्सची लक्षणं आढळलेला एका तरुणाल सापडला होता. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार हा रुग्ण मंकीपॉक्स प्रभावित देशातून परतला होता. या रुग्णाला मंकीपॉक्सची लक्षणं दिसल्यानंतर त्याला तत्काळ आयसोलेट करण्यात आले होते. त्यानंतर त्याच्या रक्ताचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. हे नमुने पॉझिटिव्ह आढळले आहेत.

#UPDATE | The previously suspected case of Mpox (monkeypox) has been verified as a travel-related infection. Laboratory testing has confirmed the presence of Mpox virus of the West African clade 2 in the patient. This case is an isolated case, similar to the earlier 30 cases… https://t.co/R7AENPw6Dw pic.twitter.com/ocue7tzglR

