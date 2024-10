चेन्नईच्या शाळेत गॅस गळतीने 30 हून अधिक विद्यार्थ्यांची तब्येत बिघडली, 3 जण गंभीर

तामिळनाडूची राजधानी चैन्नईच्या एका शाळेत संशयास्पद गॅस गळतीमुळे अनेक विद्यार्थी आजारी पडले आहेत. त्यामुळे श्वास घ्यायला त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि चक्कर येण्याच्या तक्रारी वाढल्याने 30 हून अधिक विद्यार्थ्यांना तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. यापैकी तीन मुलांची अवस्था गंभीर असून त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Several students of a school were hospitalized following a suspected gas leak; all students are safe

NDRF commander AK Chauhan says, “As of now, I cannot tell the exact cause. We are yet to ascertain the exact cause. Our team came and assessed the… pic.twitter.com/QodBI7QTqp

