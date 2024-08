Video – मुलींच्या घोळक्याकडून शाळकरी मुलीला मारहाण, मुंबईतल्या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल

काही मुली एका लहान मुलीला मारहाण करतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये चार पाच मुली एका मुलीला पकडून तिला जबर मारहाण करताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ मुंबईतला आहे असे सांगण्यात येत आहे.

यारी रोड स्कूल कांड बाहेरील व्यक्ती येऊन मारत आहेत शाळेतल्या मुलींना स्कूल नेम चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटर..

Mumbai police kindly do take action of it is of Mumbai..@MumbaiPolice pic.twitter.com/cnjexWJ0Iy

— CA Shabbir Tamboli (@SHABBIRTAMBOLI) August 24, 2024