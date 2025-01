जळगावमधील घटनेसाठी मंत्री गुलाबराव पाटील जबाबदार, जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप

जळगावमध्ये दोन गटांत वाद झाला आणि हिंसाचार उफाळला. या घटनेसाठी गुलाबराव पाटील जबाबदार आहेत असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.

पुण्यात माध्यमांशी बोलताना आव्हाड म्हणाले की जळगावात जी घटना घडली त्याला राजकीय पार्श्वभुमी होती. या घटनेसाठी मंत्री गुलाबराव पाटील जबाबदार आहेत असा आरोपही आव्हाड यांनी केला.

#WATCH | Maharashtra | On violent clash between two groups in Paladhi village of Jalgaon, NCP-SCP leader Dr Jitendra Awhad says,” That also has a political background. Minister Gulab Rao Patil is responsible for that chaos.” pic.twitter.com/33933VBbQb

— ANI (@ANI) January 1, 2025