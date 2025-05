India Pakistan War – पाकिस्तानकडून पुन्हा उरी, पूँछमध्ये गोळीबाराला सुरुवात, जम्मूत अनेक भागात ब्लॅकआऊट

पाकिस्तानकडून उरी व पूँछमध्ये पुन्हा नागरी वस्त्यांवर गोळीबार व उखळी तोफांचा मारा करण्यात येत आहे. या हल्ल्यानंतर जम्मू कश्मीरमधील सीमा भागात सायरन वाजले असून ब्लॅकआऊट करण्यात आला आहे.

#WATCH | Uri, J&K: Gunshots and explosions heard as Pakistan resumes arms and artillery fire along the LOC in Uri sector.

Visuals deferred by unspecified time. pic.twitter.com/7AngrvttIp

— ANI (@ANI) May 9, 2025