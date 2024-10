हरयाणात भाजपचा माईंड गेम! मतमोजणीवरून काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांचा थेट निवडणूक आयोगावर निशाणा

हरयाणा विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे. अद्याप पूर्ण निकाल लागलेले नाहीत. अशातच हरयाणातील मतमोजणीवरून काँग्रेसने थेट निवडणूक आयोगावरच गंभीर आरोप केला आहे. काँग्रेसने मतमोजणीच्या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश आणि सुप्रिया श्रीनेत यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत.

निवडणूक आयोग मतमोजणीची ताजी आकडेवारी अपडेट करत नसल्यामुळेच भाजप सध्या आघाडीवर दिसत आहे. हा भाजपचा माईंड गेम आहे. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी निराश होऊ नये, असे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.

VIDEO | “We have information that there are about 9-10 seats where 11-12 rounds of counting has been completed, however, the EC website and (TV) channels are showing trends available after only 4-5 rounds of counting. A kind of psychological games, mind games are being played.… pic.twitter.com/Mlwai2ZSyj

