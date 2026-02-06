चंद्रपूरमध्ये महापौर निवडणुकीत हायव्होल्टेज ड्रामा; भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा आदेश धुडकावत दुसरं नामांकन दाखल

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सध्या राज्यातील राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. चंद्रपूरात काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद शांत होत नाही तोच, आता भाजपमध्येही महापौर पदावरून गटबाजी उफाळून आल्याचं चित्र दिसत आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी अधिकृत नाव जाहीर करूनही, ऐनवेळी दुसऱ्या उमेदवाराने अर्ज भरल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.

चंद्रपूरमध्ये महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले. भाजप प्रदेशाध्यक्षांनी महापौर पदासाठी संगीता खांडेकर यांचे नाव निश्चित केले होते. पक्षादेशानुसार खांडेकर यांनी आपला नामांकन अर्जही दाखल केला. मात्र, काही वेळातच भाजपच्याच सारिका संदूरकर यांनी आपला अर्ज भरल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. काँग्रेसमधील वादाची चर्चा सुरू असतानाच आता भाजपमध्येही दोन गट सक्रिय झाल्याचे यावरून दिसून येते. पक्षाने एका नावाची घोषणा केलेली असतानाही, ऐनवेळी दुसऱ्या उमेदवाराने नामांकन अर्ज भरणे, हे भाजपमधील अंतर्गत नाराजी आणि गटबाजीचे लक्षण मानले जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अब आयेगा मजा! राखी सावंतची बिग बॉसमध्ये होणार एन्ट्री, स्पर्धकांना करणार सळो की पळो

Parliament Budget Session – लोकसभा, राज्यसभेत गदारोळ; कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब

इस्लामाबादमधील मशिदीत नमाज पठणादरम्यान स्फोट, 15 जणांचा मृत्यू तर 60हून अधिक जखमी

रशियाच्या उपसंरक्षणमंत्र्यांवर गोळीबार; युक्रेनवर संशय व्यक्त

शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ओरिजनल राष्ट्रवादी ही महाविकास आघाडीचा अजूनही घटक आहे, बाकी सगळे हवाबाजी आणि पतंगबाजी – संजय राऊत

Rbi Repo Rate – सर्वसामान्यांना दिलासा नाही; रेपो रेट ‘जैसे थे’, GDP चा अंदाज वाढवला

मोदी जगातले ‘नंबर वन डरपोक पंतप्रधान’, कसली 56 इंचाची छाती? खासदारांना घाबरता?; संजय राऊत यांचा घणाघाती हल्लाबोल

Share Market News – ऑल टाईम हायजवळ जाणारा शेअर बाजार अचानक कोसळला; सोने-चांदीतही मोठी घसरण

पंजाब हादरले! भररस्त्यात ‘AAP’ नेत्याची गोळ्या झाडून हत्या; परिसरात दहशतीचे वातावरण