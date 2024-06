हंदवाडात लष्कराच्या जवानांना मोठे यश, हिजबुलच्या दहशतवाद्याला अटक

जम्मू कश्मीरच्या हंदवाडामधील काक्री गावातून लष्कराच्या जवानांनी एका दहशतवाद्याला अटक केली आहे. झाकीर हामीद मीर असे त्या दहशतवाद्याचे नाव आहे.

#WATCH | J&K | “Security Forces and police have arrested an armed terrorist identified as Zakir Hameed Mir. He belongs to Kacrhi village of Handwara. He was in touch with a Pakistani handler,” says Dawood Ayoub SSP Handwara. pic.twitter.com/3HZ2hcelBn

— ANI (@ANI) June 17, 2024