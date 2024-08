अदानीच्या ‘महा’घोटाळ्याची JPC मार्फत सखोल चौकशी करा; हिंडनबर्गच्या गौप्यस्फोटानंतर विरोधक आक्रमक

गतवर्षी अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारांबाबत गौप्यस्फोट करणाऱ्या अमेरिकेच्या ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ संस्थेने आता थेट सेबीवरच हल्ला केला आहे. सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बूच व त्यांच्या पतीची अदानी समूहाच्या कंपनीत भागीदारी आहे. त्यामुळेच सेबीने शेअर्स किमतीतील हेराफेरी, मनी लॉण्डरिंग आदी गंभीर आरोपांनंतरही अदानी समूहावर 18 महिन्यांत कोणतीच कारवाई केली नाही, असा बॉम्बगोळा ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ने फोडला. यामुळे विरोधक आक्रमक झाले असून अदानीच्या महाघोटाळ्याची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे.

काँग्रेसने शनिवारी रात्री उशिरा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक निवेदन जारी केले. काँग्रेस खासदार आणि सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी हिंडनबर्ग रिसर्च संस्थेच्या नव्या गौप्यस्फोटाप्रकरणी हे निवेदन जारी केले असून काँग्रेसने आपल्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरून ते शेअर केले आहे. यात अदानी समूहाच्या महाघोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली.

काँग्रेसने आपल्या निवेदनात म्हटले की, अदानी समूहाच्या महाघोटाळ्याच्या तपासात सेबी आश्चर्यजनकपणे कुचराई करत असून हे यापूर्वीच लक्षात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीनेही हे मान्य केले असून आता हिंडनबर्गच्या नव्या अहवालानंतर याचे कारणही स्पष्ट झाले आहे. अदानी समूहातील घोटाळ्यात वापर केलेल्या ‘ऑफशोर कंपन्यां’मध्ये सेबीच्या प्रमुख माधवी बूच व त्यांच्या पतीची भागीदारी आहे.

Parliament was notified to sit till the evening of Aug 12th. Suddenly it got adjourned sine die on the afternoon of Aug 9th itself. Now we know why. https://t.co/wVvsG4jove

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) August 10, 2024