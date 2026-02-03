कल्याणमध्ये ‘हिंदुहृदयसम्राट श्री’

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून कल्याण शहरात भव्य शरीरसौष्ठव स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. विजेत्याला ‘हिंदुहृदयसम्राट श्री 2026’ या मानाच्या किताबाने गौरवले जाणार आहे. 6 फेब्रुवारी  रोजी सायंकाळी 6 वाजता कल्याण पश्चिम येथील यशवंतराव चव्हाण क्रीडांगण येथे ही स्पर्धा होणार आहे. शिवसेना  उपनेते विजय साळवी यांच्या मार्गदर्शनाने कल्याण शहर शाखेच्या वतीने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. ठाणे जिल्हा बॉडी बिल्डर्स असोसिएशनची अधिकृत मान्यता या स्पर्धेस असून जिह्यातील नामांकित शरीरसौष्ठवपटू यात सहभागी होणार आहेत. भव्य व्यासपीठ, आकर्षक पारितोषिके आणि शिस्तबद्ध नियोजन यामुळे ही स्पर्धा क्रीडाप्रेमींसाठी पर्वणी ठरणार असल्याची माहिती उपनेते अल्ताफ शेख, जिल्हाप्रमुख अल्पेश भोईर, कल्याण पश्चिम शहरप्रमुख बाळा परब, कल्याण पश्चिम विधानसभा संघटक किशोर शुक्ला यांनी दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

सुरेल साथसंगत हरपली, हार्मोनियमवादक सीमा शिरोडकर यांचे निधन

चार दिवसांत सोने 50 हजारांनी, तर चांदी 1 लाख 70 हजारांनी घसरली

दोन गुण नव्हे, पाकिस्तानचे क्रिकेटही धोक्यात; आयसीसीचा पीसीबीला इशारा

Ranji Trophy – मुंबई संघात जैसवालचे पुनरागमन, ठाकूरकडे नेतृत्व

स्क्वॉश ऑन फायर ओपन स्पर्धा – हिंदुस्थानच्या अनाहत सिंहला जेतेपद

सास्मिरा कॉलेजमध्ये रंगला बॉक्सिंगचा थरार

मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे व विद्यार्थी क्रीडा केंद्र विजेते

महाराष्ट्र चॅलेंजर्स स्पर्धेत श्रीनिवासनला अजिंक्यपद

मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग क्र. 91 ची निवडणूक वादात, शिंदे गटाच्या सगुण नाईक यांच्या निवडीला आव्हान