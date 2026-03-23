माथेरानमध्ये आज ‘घोडेबंद’ आंदोलन; अश्वपाल संघटनेचा पेव्हर ब्लॉकला विरोध

निसर्गरम्य माथेरानमधील दस्तुरी नाका ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा यादरम्यानच्या ट्रेकिंग व अंतर्गत रस्त्यांवर पेव्हर ब्लॉक टाकू नयेत, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. तरीही प्रशासनाने काही ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसवले असून त्यामुळे घोड्यांना इजा होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन उद्या सोमवारी अश्वपाल संघटनेच्या वतीने ‘घोडेबंद’ आंदोलन करण्यात येणार आहे.

पेव्हर ब्लॉक बसवल्यामुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर निसरडेपणा निर्माण होतो. त्यामुळे पाय घसरून अपघात होण्याचाही धोका आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पेव्हर ब्लॉक बसवू नये, अशी मागणी अश्वपाल संघटनेने प्रशासनाकडे अनेकदा केली, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. अखेर उद्या या संघटनेने घोडेबंद ठेवून आंदोलन छेडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ई-रिक्षांचाही बंद
माथेरानमधील सर्व ९४ हातरिक्षाचालकांना ई-रिक्षा देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही. त्याविरोधात ई-रिक्षा संघटनेने उद्या सोमवारी पुन्हा ई-रिक्षा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माथेरानमध्ये उद्या येणाऱ्या पर्यटकांना ना घोडे मिळणार ना ई-रिक्षा. त्यामुळे त्यांच्यासह स्थानिकांचेही हाल होणार आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लंडनमध्ये ज्यू समुदायाच्या रुग्णवाहिकांची जाळपोळ; पोलिसांकडून द्वेषपूर्ण गुन्ह्याची नोंद

आसाममध्ये ‘स्पाय’ नेटवर्कचा पर्दाफाश! हवाई दलाचा कर्मचारी पाकिस्तानी एजंटच्या संपर्कात; संवेदनशील डेटा लीक

अचानक वजन कमी होणे आणि भूक न लागणे ही कोणत्या आजारांची लक्षणे आहेत?

Mumbai Air Pollution Case

2024 पासून नवी मुंबईकरांनी शुद्ध हवा घेतलीच नाही; पहाटे, सकाळी प्रदूषणाचा उच्चांक, तीन महिन्यांत एक्यूआय 51 ते 309 दरम्यान

मंदा म्हात्रेच्या रुग्णालयाला भाजपचा पुन्हा कात्रजचा घाट; मुख्यमंत्र्यांनी नावाची घोषणा केलेल्या वास्तूला दाखवली नवी मुंबईबाहेरची वाट

केडीएमटीची एसी बससेवा ठप्प; ऐन उन्हाळ्यात ‘जीवघेणा’ प्रवास

मुंबई – अहमदाबाद महामार्गावर अपघात; तिघांचा मृत्यू

येऊरमध्ये पुन्हा माकडाची शिकार, बाण थेट मानेत मारला

ठाण्यातून चार अल्पवयीन मुली गायब कासारवडवली, वर्तकनगर, कापूरबावडी, मुंब्रा परिसरातील घटना