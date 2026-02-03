धक्कादायक! दिल्लीतून दररोज 63 लोक हरवतात

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

देशाची राजधानी दिल्लीत मानव तस्करी होत असल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. दिल्लीत 2015 ते 2025 या 11 वर्षाच्या काळात दररोज 63 लोक बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दिल्लीतून एकूण 2 लाख 55 हजार 432 लोक बेपत्ता झाले आहेत त्यापैकी 2 लाख 1 हजार 455 लोकांना शोधण्यात पोलिसांना यश आले आहे. तर 53 हजार 977 लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. मागील 11 वर्षात नवजात बाळांपासून 18 वर्षांपर्यंतचे 5 हजार 559 मुले बेपत्ता झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

बेपत्ता झालेल्या साडेपाच हजारांपैकी 4 हजार 864 मुलांना शोधून काढण्यात पोलिसांना यश आले आहे. दिल्लीतून दररोज 63 लोक बेपत्ता झाले आहेत. बेपत्ता होण्यामागे मानव तस्करी केली जात असल्याची दाट शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मानव तस्करी झालेल्या 6 हजार 759 मुलांची सुटका करण्यात यश आले असून यामध्ये 2 हजार 134 मुली तर 3 हजार 281 मुलांचा समावेश आहे. दिल्लीत 2 हजार 407 मानव तस्करीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. या मुलांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्चिम बंगाल येथून आणलेल्या मुलांचा समावेश आहे. देशातील आकडा हा चिंताजनक आहे. कारण, 250 हून अधिक जास्त सामाजिक संघटनांनी 2023 ते 2026 या दरम्यान मानव तस्करी करण्यात आलेल्या 1 लाख 25 हजार 408 मुलांची सुटका केली आहे. यावेळी 56 हजार 459 मानव तस्करीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रिल्सच्या वादातून पतीचा गळा घोटला; मृतदेहाजवळ बसून श्रृंगार केला, दारू पिऊन नाचली अन्…

घरातील झुरळ घालवण्यासाठी…

शेअर बाजार गडगडला तर…

जनगणनेच्या सूचीत ओबीसी नाहीच! केंद्र सरकारने राजपत्रात स्पष्ट उल्लेख करावा, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची मागणी

सीझफायरप्रमाणे ‘ट्रेड डील’ची घोषणाही ट्रम्प यांनी केली; कृषी क्षेत्र अमेरिकेसाठी खुले करण्याबाबत काय सौदा झाला? संसदेत खुलासा करा, काँग्रेसची मागणी

शुभवार्ता! पोस्टात 28 हजार पदांची ‘मेगाभरती’, कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, मुलाखतही घेतली जाणार नाही

एसटी महामंडळामध्ये चालकांची तब्बल 20 हजार पदे रिक्त; नियमित कर्मचारी भरतीला मंजुरी द्या, एसटी कामगार सेनेची मागणी

इराणची वॉर रूम ऑक्टिव्ह मोडवर, अमेरिकेशी लढण्यास तयार; मिस्र आणि तुर्कीशी साधला संपर्क

बजेटनंतर अखेर शेअर बाजार सावरला!