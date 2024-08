ICC Women’s T20 World Cup – बांगलादेशऐवजी स्पर्धा आता UAE मध्ये होणार

ICC Women’s T20 World Cup – आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषकाच्या वेळापत्रकात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता नववा हंगाम बांगलादेशऐवजी यूएईमध्ये खेळवला जाणार आहे. ही स्पर्धा बांगलादेशात होणार होती. मात्र, तेथील सत्ताबदल आणि हिंसाचाराच्या घटनांमुळे ही स्पर्धा युएईमध्ये खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता 3 ते 20 ऑक्टोबर या कालावधीत ही स्पर्धा युएईमध्ये होणार आहे.

The ninth edition of ICC Women’s #T20WorldCup to be held in October 2024 has been relocated to a new venue.

Details 👇https://t.co/20vK9EMEdN

— ICC (@ICC) August 20, 2024