IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final – फायनलमध्ये हिंदुस्थानी फलंदाजांची तुफानी खेळी, न्यूझीलंडसमोर २५६ धावांचे लक्ष्य

टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या अत्यंत चुरशीच्या अंतिम सामन्यात हिंदुस्थानी फलंदाजांनी किवी गोलंदाजांची अक्षरशः पिसं काढली आहेत. २० षटकांत टीम इंडियाने २५५ धावसंख्या उभारली असून, टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील हा सर्वोच्च स्कोअर ठरला आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुरू असलेल्या या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची अक्षरशः पिसं काढली.

संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माची वादळी खेळी

नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या हिंदुस्थानी संघाला अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी स्फोटक सुरुवात करून दिली. अभिषेक शर्माने या स्पर्धेतील सर्वात वेगवान अर्धशतक केवळ १८ चेंडूत ठोकले. त्याने ५२ धावांची वेगवान खेळी केली. त्यानंतर संजू सॅमसनने मैदानाचा ताबा घेत न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर हल्ला चढवला. सॅमसनने अवघ्या ४६ चेंडूत ८९ धावांची विक्रमी खेळी साकारली, जे टी-२० विश्वचषकाच्या फायनलमधील आतापर्यंतचे सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या ठरली आहे.

इशान किशनचा अर्धशतकी तडाखा

सलामीवीर बाद झाल्यानंतर इशान किशननेही आक्रमक पवित्रा कायम राखला. त्याने २४ चेंडूत ५४ धावा कुटल्या. टीम इंडियाने १५ षटकांतच २०० धावांचा टप्पा ओलांडला होता आणि एका वेळी संघ ३०० धावांच्या जवळ जाईल असे वाटत होते.

डावाच्या उत्तरार्धात न्यूझीलंडच्या जिमी नीशमने एकाच षटकात संजू सॅमसन, इशान किशन आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव (०) या तिघांना बाद करून हिंदुस्थानच्या धावगतीला ब्रेक लावला. नीशमने ३२ धावांत ३ बळी घेतले. शेवटच्या षटकांमध्ये टिळक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी संघाची धावसंख्या २५५ पर्यंत नेली.

न्यूझीलंडसमोर ऐतिहासिक आव्हान

विश्वचषक जिंकण्यासाठी न्यूझीलंडला आता प्रति षटक १२.८ च्या सरासरीने २५६ धावा कराव्या लागणार आहेत. हिंदुस्थानकडे जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग सारखे दर्जेदार गोलंदाज असल्याने किवी संघासाठी हे आव्हान पार करणे सोपे नसेल.

