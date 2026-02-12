हिंदुस्थानी हवाई दलाची ताकद वाढणार! ११४ राफेल लढाऊ विमाने आणि ‘P8I’ विमानांच्या खरेदीला मंजुरी

हिंदुस्थानी हवाई दलाची ताकद आता आणखी वाढणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण संपादन परिषदेच्या (DAC) बैठकीत हवाई दलासाठी ११४ ‘मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट’ (MRFA) म्हणजेच राफेल लढाऊ विमाने आणि हिंदुस्थानी नौदलासाठी P8I गस्ती विमानांच्या खरेदीला प्राथमिक मंजुरी देण्यात आली आहे.
हिंदुस्थानी हवाई दलाची (IAF) घटती युद्धनौका क्षमता पाहता, सरकारने ११४ नवीन लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ही विमाने मेक इन इंडिया उपक्रमांतर्गत हिंदुस्थानात तयार केली जाण्याची शक्यता आहे. केवळ हवाई दलच नाही, तर नौदलासाठी अतिरिक्त P8I पाळत ठेवणारी आणि पाणबुडीविरोधी युद्ध विमाने खरेदी करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. हिंद महासागरात (Indian Ocean) चीनच्या वाढत्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी ही विमाने अत्यंत महत्त्वाची ठरतील.
दरम्यान, सध्या हिंदुस्थानकडे राफेलची दोन स्क्वॉड्रन्स (३६ विमाने) आहेत. मात्र, शेजारील देशांचे आव्हान लक्षात घेता हवाई दलाला मोठ्या प्रमाणात आधुनिक विमानांची गरज होती. ११४ विमानांच्या या नवीन करारामुळे हवाई दलाची मारक क्षमता अनेक पटीने वाढणार आहे.