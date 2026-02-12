विमान कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीच्या नियमांवरून पुन्हा गोंधळ उडणार? DGCA च्या नव्या प्रस्तावाला एअर इंडिया, इंडिगोचा विरोध

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) ऑक्टोबर २०२५ मध्ये केबिन क्रू (विमान कर्मचारी) यांच्या विश्रांतीबाबत प्रस्तावित केलेल्या नवीन नियमांना एअर इंडिया, इंडिगो आणि स्पाइसजेट यांसारख्या प्रमुख विमान कंपन्यांनी विरोध दर्शविला आहे. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स’ (FIA) द्वारे या कंपन्यांनी असा दावा केला आहे की, हे नियम जागतिक मानकांपेक्षा अधिक कडक असून यामुळे विमान वाहतुकीच्या कामकाजात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
विमान कंपन्यांच्या मते, कर्मचाऱ्यांचा थकवा दूर करण्यासाठी केवळ ‘फ्लाईट टाईम’ (विमानाचा हवेतील वेळ) विचारात न घेता ‘फ्लाईट ड्युटी पिरियड’ (कामावर हजर झाल्यापासून ते सुटी होईपर्यंतचा एकूण वेळ) हा मुख्य निकष असावा. १२ जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात FIA ने म्हटले आहे की, ‘प्रस्तावित नियम जागतिक मानकांच्या तुलनेत अधिक प्रतिबंधात्मक आहेत, ज्यामुळे कामकाजात लवचिकता राहत नाही.’
विमान कंपन्यांच्या प्रमुख मागण्या
विश्रांतीचा थेट संबंध विमानांच्या लँडिंगशी न जोडता तो एकूण कामाच्या तासांशी जोडला जावा. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याच्या जागेपेक्षा विश्रांतीच्या गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे. तसेच, ट्विन-शेअरिंग (एकाच रूममध्ये दोन कर्मचारी) व्यवस्थेला कंपन्यांनी समर्थन दिले आहे. नियम हे पुराव्यावर आधारित आणि व्यावहारिक असावेत, जेणेकरून जागतिक विमान वाहतूक मानकांशी सुसंगत राहता येईल, या विमान कंपन्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
विस्कळीत सेवांची पार्श्वभूमी
विमान कंपन्या आणि DGCA मधील हा वाद अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा विमान क्षेत्र वैमानिकांच्या ड्युटी वेळेच्या सुधारित नियमांच्या अंमलबजावणीशी संघर्ष करत आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये इंडिगोच्या अनेक विमान फेऱ्या विस्कळीत होण्यामागे ही अंमलबजावणीची आव्हाने अंशतः कारणीभूत होती. आता केबिन क्रूच्या नियमांबाबत कंपन्यांनी सावध पवित्रा घेतला असून, कामाच्या गरजा आणि कर्मचाऱ्यांचे कल्याण यांचा समतोल राखणारे नियम असावेत अशी मागणी केली आहे.