एक हजाराहून अधिक ड्रोन लष्कराच्या ताफ्यात

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हिंदुस्थानी लष्कराची आधुनिक ताकद आणखी वाढली आहे. देशात बनवत असलेल्या कामिकाजे ड्रोनची संख्या आता वाढली असून एक हजाराहून अधिक ड्रोन हिंदुस्थानी लष्कराच्या ताफ्यात आले आहेत.

स्वदेशी जेएम-1 लायटरिंग म्यूनिशन ड्रोनची तिसरी खेप हिंदुस्थानी लष्कराकडे सोपवली आहे. ही डील आपत्कालीन खरेदी प्रक्रियांतर्गत करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जॉननेट टेक्नोलॉजीजने हिंदुस्थानी लष्कराला एक हजाराहून अधिक ड्रोन दिले आहेत. या ड्रोनचा वापर वेगवेगळ्या परिसरात ऑपरेशनमध्ये केला जात आहे. जेएम-1 कामिकाजे ड्रोनने ‘ऑपरेशन सिंदूर’वेळी आपली पॉवर दाखवली होती. या ड्रोनने शत्रूंच्या ठिकाणावर थेट आणि अचूक हल्ला केला होता. या ड्रोनची झलक नुकत्याच झालेल्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्येही दिसली होती.

या ड्रोनला हिंदुस्थानी लष्कराच्या स्पेशल फोर्सेजने कर्तव्य पथावर प्रदर्शित केले होते. या ड्रोनमध्ये 80 टक्क्यांहून अधिक स्वदेशी उपकरणाचा वापर करण्यात आला आहे. हे ड्रोन 18 हजार उंच फुटावर यशस्वीपणे काम करू शकतात. डोंगराळ आणि सीमावर्ती भागात हे चांगले काम करतात.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खूशखबर! रेल्वेत 22 हजार पदांची ‘मेगाभरती! उमेदवाराला 2 मार्चपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार

भारतीय कामगार सेनेमुळे विमानतळावरील कर्मचाऱ्याच्या पत्नीला दोन लाखांची मदत

अहिल्यानगर महापालिकेवर राष्ट्रवादीचा झेंडा; यश पाहायला ना ‘दादा’ राहिले, ना ‘कर्डिले’! राज्यात राष्ट्रवादीचा एकमेव महापौर

देशात 10 वर्षांत 93 हजार शाळा बंद, देशात 10 वर्षांत 93 हजार शाळा बंद

अजितदादांच्या अंत्यविधीदिनी सब जेलरचे कार्यालयातच बर्थ-डे सेलिब्रेशन

पोलीस निरीक्षकांची बदली करा; आमदार शिंदे यांचा ठिय्या, कोरेगाव पोलिसांच्या मनमानी कारभाराविरोधात संताप

चीनने दाखवली नव्या फायटर जेटची झलक, चीनने दाखवली नव्या फायटर जेटची झलक

बोलीभाषा एकांकिका स्पर्धेत ‘पाकिस्तानचं यान’ सर्वोत्कृष्ट

Mumbai High court

शिक्षकाला मनमानीने कामावरून काढणे शिक्षण व्यवस्थेसाठी घातक, समाजात चुकीचा संदेश जाईल; हायकोर्टाचे परखड मत