अमेरिकेत 10 लाख नोकऱ्या गेल्या! मालमत्ता क्षेत्रात मंदी

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात आता नोकऱ्या आणि आर्थिक मंदीची चिंता गडद झाली आहे. एकेकाळी अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध असायच्या. मात्र आता नोकऱ्या कमी आणि नोकरकपात जास्त असे चित्र आहे. खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील लाखो लोकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. चॅलेंजर, ग्रे अँड क्रिसमसच्या एका अहवालानुसार, जानेवारी ते सप्टेंबरदरम्यान अमेरिकेतील कंपन्यांनी सुमारे 9.5 लाख नोकऱ्या कमी करण्याची घोषणा केलेली आहे.

अर्थव्यवस्थेची काही क्षेत्रे मंदीच्या सावटाखाली आहेत. मालमत्ता क्षेत्र वास्तविकपणे मंदीच्या फेऱ्यात आहे, असे अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी सांगितले. एकीकडे फेडरल रिझर्व्ह बँक उच्च व्याजदर महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे रोजगार आणि हाऊसिंग मार्केटला कमकुवत करत आहे. अमेरिकेत गेल्या वर्षीपर्यंत नव्या नोकऱ्या मिळत नव्हत्या, पण नोकरीवरून लोकांना काढले जात नव्हते. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मेहुल चोक्सीचे प्रत्यार्पण लांबणार; बेल्जियमच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

mumbai-airport

आता 21 दिवसांत मिळणार रिफंड, डीजीसीएच्या नव्या नियमामुळे विमान प्रवाशांना दिलासा

सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा वाढ

हरमनप्रीत कौरला मिळाली मोठी ऑफर; एका मोठ्या कंपनीची झाली ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रतिष्ठा पणाला, न्यूयॉर्क महापौरपदासाठी आज मुख्य मतदान

‘थामा’साठी रश्मिका 12 तास शूटिंग करायची, आदित्य सरपोतदारांकडून कामाचे कौतुक

आईच्या इच्छेसाठी एकट्याने संपूर्ण गावाचे कर्ज फेडले

सावधान! युकेच्या समुद्रकिनाऱ्यावर दिसला धोकादायक मासा; पर्यटकांना सतर्कतेचा इशारा

कंपनीच्या चुकीमुळे एका रात्रीत कर्मचारी बनला लखपती!