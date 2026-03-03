Iran Israel Conflict – इराण इस्रायल संघर्षाचा राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना फटका, 1,500 कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान होण्याची शक्यता

अमेरिका–इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे राज्यातील द्राक्ष निर्यातीला मोठा फटका बसत आहे. हजारो कंटेनर्स परदेशी बाजारपेठेत पाठवण्याच्या प्रतीक्षेत अडकले असून, कोट्यवधी रुपयांच्या परकीय चलनाचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे द्राक्ष बागायतदार शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या भूमिकेकडे लागले आहे. एबीपी माझाने याबाबत वृत्त दिले आहे.

या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट परिणाम द्राक्ष निर्यातीवर झाला आहे. साधारणपणे 13 टन क्षमतेचा एक कंटेनर दुबई किंवा मध्य-पूर्व देशांकडे पाठवण्यासाठी 18 ते 20 लाख रुपये खर्च येतो. यात मालाचा खर्च, मजुरी, शिपिंग भाडे, कंटेनर भाडे, स्थानिक वाहतूक आणि कोल्ड स्टोरेजचा खर्च यांचा समावेश असतो. मात्र, सध्याच्या तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे हे कंटेनर्स थांबले असून निर्यात प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत.

जर युद्ध लवकर थांबले नाही, तर सांगली जिल्ह्यासह राज्यातील द्राक्ष उत्पादकांना अंदाजे 1,500 कोटी रुपयांपर्यंतचा निर्यातीत फटका बसू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. निर्यात न झाल्यास हा माल देशांतर्गत बाजारात मोठ्या प्रमाणावर येईल आणि त्यामुळे दर कोसळण्याची शक्यता आहे.

योगायोगाने यावर्षी उत्पादन कमी असल्याने आणि रमजान महिन्यात मागणी वाढल्याने शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत होता. मात्र, संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे हे सकारात्मक चित्र ढासळण्याची चिन्हे आहेत. विशेषतः निर्यातदारांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसत असून, त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर गंभीर परिणाम होत आहे.

