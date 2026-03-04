Iran Israel War – दोन दिवसांत 600 हून अधिक अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू, इराणचा दावा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराण- इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यात 28 फेब्रुवारीला सुरु झालेल्या युद्धानंतर आता इराणने केलेल्या दाव्यानुसार, दोन दिवसात तब्बल 680 अमेरिकन सैनिक मारले गेले आहेत. दरम्यान तेहरानचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी युद्धात स्वतःचे रक्षण करण्याच्या आणि अमेरिका-इस्रायली आक्रमकतेचा सामना करण्याच्या दृढनिश्चयाला पुन्हा एकदा पुष्टी दिली आहे. IRGC ने सुरू केलेल्या ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 ने कतार, कुवेत, बहरीन आणि युएईसह आखाती प्रदेशात अमेरिका आणि इस्रायली मालमत्तेला लक्ष्य केले. तेहरानने यावेळी घोषित केले आहे की, या भागातील सर्व अमेरिकन लष्करी कारवायांना लक्ष्य केले जाणार आहे.

इस्रायलने तेहरानमधील डझनभर इराणी कमांड आणि कंट्रोल सेंटरवर हवाई हल्ले केले होते. परंतु इराणी क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणामुळे जेरुसलेम, तेल अवीव आणि इतर प्रमुख इस्रायली शहरांमध्ये हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजले, परंतु कोणतीही जीवितहानी लगेच झाली नाही. लेबनॉनमध्ये, बेरूतच्या दक्षिणेकडील शहरांवर इस्रायली हल्ल्यात सहा नागरिक ठार आणि आठ जखमी झाले.

इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने अमेरिका आणि इस्रायली स्थानांवर हल्ला करण्याची घोषणा केली. या अंतर्गत इराणविरुद्ध अलिकडच्या इस्रायली-अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून त्यांच्या भूदलाने तीन मोठ्या कारवाया केल्याचे IRGC ने म्हटले आहे. तसेच या दरम्यान दोन दिवसांमध्ये अमेरिकेचे 600 हून अधिक सैनिक मारल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ४ च्या नवीन टप्प्याचा भाग म्हणून, IRGC च्या जनसंपर्क कार्यालयाने म्हटले आहे की संयुक्त हल्ल्यांनंतर लगेचच, त्यांच्या भूदलाने व्यापलेल्या प्रदेशांमध्ये आणि या प्रदेशातील अमेरिकन तळांवर 230 हून अधिक प्राणघातक ड्रोन तैनात केले.

IRGC ने असाही दावा केला आहे की इराणी हल्ल्यांच्या नवीन लाटेने बहरीनमधील एका प्रमुख अमेरिकन हवाई तळाचे गंभीर नुकसान केले आणि कमांड सेंटर नष्ट केले. इराणने पुढे सांगितले की, या प्रत्युत्तरात्मक कारवायांमध्ये संघर्षाच्या पहिल्या दोन दिवसांत विविध तळांवर अमेरिकन सैन्यात 680 हून अधिकांचा मृत्यू झाला. इराणी अधिकाऱ्यांनी यावर भर दिला की अमेरिकन लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य करणे हे कायदेशीर स्वसंरक्षण आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलम ५१ ला अमेरिका किंवा इस्रायलच्या आक्रमक कृत्यांना प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

openai-chatgpt-suicide-lawsuits-elon-musk-grok-safety-controversy-saamana-marathi-news

तुमचे सेफ्टी रेकॉर्ड तपासा! ChatGPT आणि Grok मध्ये जोरदार भांडण; आरोपप्रत्यारोपांच्या फैरी

Us Israel Iran War – इस्रायलचा तेहरानवर पुन्हा हल्ला, इराणी लढाऊ विमान हवेतच पाडले

Iran Israel War – इस्रायलने केले अयातुल्ला खामेनी यांच्या मुलाला लक्ष्य, हत्या करण्याची दिली धमकी

Pune News – पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा नोटीसनामा फुसका! कारवाईला स्थगितीसाठी वेळ दिल्याची चर्चा

तुमचा गुळ शुद्ध आहे का? भेसळ शोधण्यासाठी FSSAI शेअर केली आहे घरगुती चाचणी

Iran Israel War – इराणमध्ये अडकले हिंदुस्थानी विद्यार्थी, मदतीसाठी सरकारकडे याचना

सर्वात भीषण प्रहार अजून बाकी; इराणचा नायनाट करणार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा इशारा; ‘या’ 3 गोष्टी उद्ध्वस्त करण्याचा निर्धार

अयातुल्ला खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर निषेध नोंदवणाऱ्या कश्मिरच्या खासदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल

बोबा टी आरोग्यासाठी धोकादायक: बबल टी पिल्याने किडनी स्टोन, फॅटी लिव्हर होण्याची शक्यता