एअर स्ट्राईकमध्ये हिजबुल्लाचा प्रमुख हसन नसरल्ला ठार, इस्रायलच्या सैन्याचा दावा

इस्रायल आणि हिजबुल्लामध्ये सुरू असलेले युद्ध दिवसेंदिवस चिघळत आहे. लेबनॉनमध्ये पेजर, सौर उपकरणांचे स्फोट झाल्यानंतर हिजबुल्ला आणखी आक्रमक झाली आणि इस्रायलच्या विविध भागांवर हल्ले सुरू केले. यानंतर शुक्रवारी हिजबुल्लाचे बेरूतमधील मुख्यालय इस्रायलने अचूक हवाई हल्ला करत जमीनदोस्त केले. या हल्ल्यात 2 ठार आणि 76 जण जखमी झाले आहेत. तर ठार झालेल्यांपैकी एक हिजबुल्लाचा प्रमुख हसन नसरल्ला असल्याचा मोठा दावा शनिवारी इस्रायलने केला आहे.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024