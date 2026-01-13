Jammu Kashmir – कठुआमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू

सामना ऑनलाईन
|

जम्मू आणि काश्मीरमधील कठुआ येथे सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये मंगळवारी चकमक सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कठुआ जिल्ह्यातील बिल्लावर भागात दहशतवादविरोधी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेदरम्यान गस्त घालणाऱ्या सुरक्षा दलाच्या जवानांवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. या गोळीबाराला सुरक्षा दलाकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे.

सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचे दोन ते तीन सदस्य लपल्याची माहिती मिळाली होती. गुप्त माहितीच्या आधारे या परिसरात सुरक्षा दलांनी शोध मोहीम सुरू केली. सुरक्षा दलांनी एका ठिकाणी काही दहशतवाद्यांना घेराव घातला, त्यानंतर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला, ज्यामुळे दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक सुरू झाली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अद्याप ही चकमक सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Nanded News – महापालिका निवडणुकीचा प्रचार थंडावला; आता संक्रांत कुणावर? तर्कवितर्क सुरू

Mumbai News – सिगारेट दिली म्हणून पान टपरीवाल्याला जिवंत पेटवलं, आरोपीला पोलिसांकडून अटक

सैन्याला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र दलाची सर्वाधिक गरज; लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांचे मत

साप चावल्यानंतर चालकाने केले असे कृत्य, उडाला एकच गोंधळ; व्हिडीओ होतोय व्हायरल

सीमेपलीकडे 8 दहशतवादी तळ सक्रिय; कुरापत केल्यास सडेतोड प्रत्युत्तर देऊ, लष्करप्रमुख जनरल द्विवेदी यांचा पाकला इशारा

10 मिनिटांत डिलिव्हरी देण्यावर केंद्र सरकारची बंदी; स्विगी, झोमॅटो आणि ब्लिंकिटला मोठे निर्देश

शाकाहारी व्यक्तींनी बी १२ वाढवण्यासाठी आहारात हे पदार्थ समाविष्ट करायला हवेत

भटका कुत्रा चावल्यास भरपाई मिळणार; सुप्रीम कोर्ट सरकारला आदेश देणार

हिवाळ्यात नारळ पाणी पिणे सुरक्षित आहे का?