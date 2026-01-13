Jammu Kashmir – कठुआमध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू

जम्मू आणि काश्मीरमधील कठुआ येथे सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये मंगळवारी चकमक सुरू झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कठुआ जिल्ह्यातील बिल्लावर भागात दहशतवादविरोधी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेदरम्यान गस्त घालणाऱ्या सुरक्षा दलाच्या जवानांवर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. या गोळीबाराला सुरक्षा दलाकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात येत आहे.
सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचे दोन ते तीन सदस्य लपल्याची माहिती मिळाली होती. गुप्त माहितीच्या आधारे या परिसरात सुरक्षा दलांनी शोध मोहीम सुरू केली. सुरक्षा दलांनी एका ठिकाणी काही दहशतवाद्यांना घेराव घातला, त्यानंतर दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला, ज्यामुळे दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक सुरू झाली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अद्याप ही चकमक सुरू आहे.