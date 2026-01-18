Jammu Kashmir – किश्तवाडमध्ये दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक; लष्कराचा परिसराला घेराव

सामना ऑनलाईन
|

जम्मू आणि काश्मीरमधील किश्तवाड जिल्ह्यातील सिंगपोरा भागात सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक झाली. शोध मोहिमेदरम्यान लपलेल्या दहशतवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर गोळीबार केला. त्यानंतर सुरक्षा दलाने प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला आणि चकमक सुरू झाली. सुरक्षा दलाने परिसराला घेराव घातला असून त्या भागात जैश ए मोहम्मदचे दहशतवादी लपल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सिंहपोरा परिसरात दहशतवादी लपल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे लष्कर, पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांनी संयुक्तपणे परिसरात घेराव घातला आणि शोध मोहीम सुरू केली. शोध मोहिमेदरम्यान लपलेल्या दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला. सुरक्षा दलांनी प्रत्युत्तर दिले आणि गोळीबाराला सुरुवात केली. अद्यापही दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू आहे.

परिसरात दोन ते तीन दहशतवादी लपल्याचा संशय आहे. हे दहशतवादी जैश-ए-मोहम्मद संघटनेशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे. दहशतवादी पळून जाऊ नयेत म्हणून सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. तसेच परिसरात अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहेत आणि आजूबाजूच्या भागात दक्षता वाढविण्यात आली आहे. स्थानिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सुरक्षा दलाची मोहिम सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बड्या कंपन्या गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रात का येत नाही? रोहित पवार यांचा सवाल

मुंबईत सरोगसी रॅकेट, बँकॉकहून परतणाऱ्या दोन महिलांना अटक

लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि संविधान वाचवा! सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत ममता बॅनर्जींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

भाजपच्या स्मार्ट सिटी मॉडेलमध्ये पाणी आणि हवाही विषारी; इंदूरमधील पाणी दुर्घटनेवरून राहुल गांधी संतापले

“पप्पा, मी अडकलोय..”, नाल्यात कार कोसळून सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा मृत्यू, वडिलांनी सांगितला थरार

manoj-tiwari

खासदार मनोज तिवारी यांच्या घरातच चोरी, माजी कर्मचाऱ्यानेच हात साफ केल्याचे निष्पन्न

याचा अर्थ मुंबईकरांनी भाजपला नाकारलं आहे, आप नेते अरविंद केजरीवाल यांची टीका

222 प्रवासी, हजारो फुटांवर विमान अन् बॉम्बची धमकी; वॉशरुममधील चिठ्ठीमुळे प्रवाशांची तंतरली, लखनौमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग

Solapur news – अक्कलकोटला जाताना अनर्थ घडला, पनवेलच्या भाविकांवर काळाची झडप; भीषण अपघातात 5 जण ठार