Pahalgam Terror Attack – काश्मीर हादरले! दहशतवाद्यांचा पर्यटकांवर बेछूट गोळीबार, एकाचा मृत्यू; 12 जखमी

जम्मू कश्मीरमधील पहलगाममध्ये फिरण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी अंदाधुंद गोळीबार केला आहे. या गोळीबारात एका तरुणाचा मृत्यू झाला तर 12 पर्यटक जखमी झाले आहेत. या हल्ल्याची जबाबादारी पाकिस्तानच्या लश्कर ए तोयबाची सहसंघटना असलेल्या टीआरएफने घेतली आहे. हल्ल्यानंतर आजुबाजूच्या भागात जवानांनी शोधमोहिम सुरू केली आहे.

#WATCH | Terrorist attack on tourists reported in Jammu & Kashmir’s Pahalgam; Security Forces mobilised. Further details awaited.

(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/z8g7rQeiUD

— ANI (@ANI) April 22, 2025