Jasprit Bumrah – टीम इंडियाच्या ‘ब्रम्हास्त्र’चा मोठा सन्मान, ठरला 2024 या वर्षातील सर्वोत्तम कसोटी खेळाडू

टीम इंडियाचा वेगवान आणि सर्वात यशस्वी गोलंदाज जसप्रीत बुमराहची आतंरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) 2024 या वर्षातील सर्वोत्तम कसोटी खेळाडू (ICC Men’s Test Cricketer of the Year) म्हणून निवड केली आहे. त्यामुळे जसप्रीत बुमराहवर सर्व स्तरातून शुभेच्छांचा वर्षाव केला जात आहे.

जसप्रीत बुमराहने 2024 या वर्षात कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक फलंदाजांना तंबुचा रस्ता दाखवला होता. नुकत्याच पार पडलेल्या बॉर्डर गावस्कर करंडकातही त्याने जबरदस्त गोलंदाजी करत 32 कंगारूंच्या दांड्या गुल केल्या होत्या. तसेच बुमराहने 2024 या वर्षामध्ये 13 कसोटी सामन्यांमध्ये 14.92 च्या सरासरीने 71 विकेट घेतल्या आहेत. जसप्रीत बुमराहच्या धमाकेदार कामगिरीमुळेच त्याची 2024 या वर्षातील सर्वोत्तम कसोटी खेळाडू म्हणून ICC ने निवड केली आहे.

Dominating the bowling charts in 2024, India’s spearhead Jasprit Bumrah has been crowned ICC Men’s Test Cricketer of the Year 💥#ICCAwards pic.twitter.com/h8Ppjo2hrv

