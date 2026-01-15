कर्नाटक–विदर्भ आज उपांत्य फेरीत भिडणार, विजय हजारे करंडक क्रिकेट

शानदार फॉर्ममध्ये असलेला देवदत्त पडिक्कल कर्नाटक आणि विदर्भ यांच्यात गुरुवारी येथे होणाऱ्या विजय हजारे करंडक क्रिकेट स्पर्धेच्या पहिल्या उपांत्य फेरीत निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. पडिक्कल सध्या जबरदस्त फॉर्मात असून, मुंबईविरुद्ध त्याने आपला सर्वोत्तम खेळ दाखवला होता. त्या सामन्यात त्याच्या नाबाद अर्धशतकाच्या जोरावर कर्नाटकने विजय मिळवला होता.
२५ वर्षीय पडिक्कलने चालू हंगामात चार शतके झळकावली असून, या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो अव्वल स्थानावर आहे. त्याच्यासोबत कर्नाटक संघात कर्णधार मयंक अग्रवाल, करुण नायर आणि अभिनव मनोहर यांसारखे अनुभवी फलंदाज असल्याने फलंदाजी विभाग अधिक भक्कम दिसतो. कर्नाटकच्या गोलंदाजांनीही आतापर्यंत प्रभावी कामगिरी केली आहे.
विदर्भकडून कावेर्या, अभिलाष शेट्टी, विद्याधर पाटील आणि विजयकुमार वैशाक यांच्या उसळत्या वेगवान गोलंदाजी चौकडीने या हंगामात सातत्याने दमदार प्रदर्शन केले आहे. विदर्भच्या फलंदाजांनीही चांगली कामगिरी करत अनेक वेळा संघाला ३०० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला आहे. बडोद्याविरुद्ध गट टप्प्यात नऊ विकेट राखून मिळवलेला विजय विशेष उल्लेखनीय ठरला. त्या सामन्यात संघाने २९३ धावांचे लक्ष्य ५० चेंडू शिल्लक ठेवत गाठले होते.
आघाडीच्या फळीतील फलंदाज अमन मोघडेने चार शतके आणि एक अर्धशतक झळकावत चमकदार कामगिरी केली आहे. मागील दोन सामन्यांत तो दुहेरी आकडा गाठू शकला नसला, तरी अथर्व तायडे आणि ध्रुव शोरीसारखे खेळाडू विदर्भच्या फलंदाजीला मजबुती देतात. उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज यश ठाकूर उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असून, त्याने सात सामन्यांत १३ विकेट घेतल्या आहेत. डावखुरा फिरकीपटू हर्ष दुबेनेही महत्त्वाच्या क्षणी मोलाचे योगदान दिले आहे.
उभय संघ :
कर्नाटक :
मयंक अग्रवाल (कर्णधार), करुण नायर, अभिलाष शेट्टी, श्रीशा आचार, हर्षिल धर्माणी, श्रेयस गोपाल, अभिनव मनोहर, मनवंत कुमार, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव प्रभाकर, प्रसिध कृष्णा, के. एल. राहुल, बी. आर. शरथ, कृष्ण श्रीजित, रविचंद्रन स्मरण, विजयकुमार वैशाक.
विदर्भ :
हर्ष दुबे (कर्णधार), यश ठाकूर, गणेश भोसले, नचिकेत भुते, शिवम देशमुख, शुभम दुबे, प्रफुल्ल हिंगो, यश कदम, अमन मोघडे, दर्शन नालकडे, दीपेश परवानी, यश राठोड, पार्थ रेखाडे, रविकुमार समर्थ, ध्रुव शोरी, अथर्व तायडे, अक्षय वाडकर.