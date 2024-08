दिल्ली, झारखंडनंतर आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री भाजपच्या रडारवर! सिद्धारामय्यांच्या चौकशीला राज्यपालांची मंजुरी

दिल्लीतील मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगात आहेत. दुसरीकडे जमीन घोटाळा प्रकरणात हेमंत सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाल्यानंतर ते पुन्हा झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले. दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांवर कारवाई झाल्यानंतर आता केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या रडावर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या असल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकमधील कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांची चौकशी करण्यास राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी मंजुरी दिली आहे.

म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकर ( MUDA Land Scam ) भूसंपादन प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धारामय्यांविरोधात तक्रार करून चौकशी करावी, अशी मागणी आरटीआय कार्यकर्ते टीजे अब्राहम यांनी राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी आरटीआय कार्यकर्ते टीजे अब्राहम यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारावर चौकशीला मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान, राज्यपालांच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. चौकशीला मंजुरी देण्याचा राज्यपालांना कुठलाही अधिकार नाही. हे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे आम्ही याविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढाई लढणार, असे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी सांगितले.

Watch: On Karnataka Governor granting permission to prosecute him in the alleged MUDA scam, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah says, “It is a decision taken by the governor. He has no authority and no jurisdiction. It is totally unconstitutional, so we will fight it out… pic.twitter.com/9mgfkCxTJ9

