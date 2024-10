Jammu Kashmir- जम्मू- कश्मीरमध्ये दोन जवानांचे अपहरण; एक शहीद तर एक जण जखमी

जम्मू – कश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील कोकेरनागमधील शांगास भागात दहशतवाद्यांनी दोन जवानांचे अपहरण केले होते. या जवानाचा मृतदेह बुधवारी पहाटे अनंतनाग परिसरात सापडला आहे. हिलाल अहमद भट असे या जवानाचे नाव आहे . अपहरण झालेल्या दुसरा जवान दहशतवाद्यांच्या तावडीतून सुटला होता मात्र तो गोळीबारात जखमी झाला आहे. अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अपहरणाची ही घटना मंगळवारी घडली आहे.

8 ऑक्टोबर रोजी सुरू असलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमेदरम्यान प्रादेशिक लष्कराच्या 161 तुकडीतील दोन सैनिकांचे अनंतनागच्या जंगल परिसरातून अपहरण करण्यात आले होते. यानंतर या दोघांमधी एका जवानाने तेथून पळ काढून स्वत: ची सुटका करण्यात यशस्वी झाला. मात्र यानंतर झालेल्या गोळीबार तो जखमी झाला. या घटनेनंतर लष्करी सैनिकांनी दुसऱ्या सैनिकाचा शोध घेण्यास सुरूवात केली. दरम्यान बुधवारी या जवानाचा मृतदेह अनंतनाग परिसरात बंदुकीच्या गोळ्यांच्या जखमांसह सापडला आहे. याबाबतची माहिती लष्कराच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर करण्यात आली आहे. या घटनेत सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांचा शोध घेण्यासाठी लष्कर आणि जम्मू-कश्मीर पोलीस दलाकडूनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शोध मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

OP KOKERNAG, #Anantnag

Based on intelligence input, a joint counter terrorist operation was launched by #IndianArmy alongwith @JmuKmrPolice & other agencies in Kazwan Forest #Kokernag on 08 Oct 24. Operation continued overnight as one soldier of Territorial Army was reported… pic.twitter.com/h1HV51ROKS

— Chinar Corps🍁 – Indian Army (@ChinarcorpsIA) October 9, 2024