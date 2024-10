मोदी सरकार लॉरेन्स बिष्णोईचा वापर करतंय? तुरुंगात असूनही हत्या कशा काय घडवून आणतो? खासदाराचा गंभीर आरोप

मुंबईत अजित पवार गटाचे नेते बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येने महाराष्ट्रातील राजकारणात खळबळ उडाली आहे. लॉरेन्स बिष्णोई टोळीने सिद्दिकी यांच्या हत्येची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या घटनेवरून महाराष्ट्र आणि देशातील राजकारण तापले असताना आता तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी वॉशिंग्टन पोस्टच्या एका वृत्ताचा दाखला देत लॉरेन्स बिष्णोई टोळी संदर्भात ट्विट करत मोठा धमाका केला आहे. लॉरेन्स बिष्णोई टोळीला संरक्षण कोण देतंय? असा सवाल उपस्थित करत साकेत गोखले यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला आहे.

कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांची आणि हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवल यांची गेल्या आठवड्यात सिंगापूरमध्ये भेट झाली. या भेटीत कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी अजित डोवाल यांना कागदपत्रे दिली. यात गँगस्टर लॉरेन्स बिष्णोई हा कॅनडात हत्या आणि खंडणीच्या प्रकरणांमध्ये सामील असल्याचा दावा कॅनडाने केला, असे वॉशिंग्टन पोस्टने दिलेल्या वृत्तात म्हटल्याचे साकेत गोखले यांनी ट्विटमध्ये नमूद केले आहे. लॉरेन्स बिष्णोईवरून हिंदुस्थान-कॅनडात खडाजंगी झाल्याचा दावाही साकेत गोखले यांनी केला आहे.

According to Washington Post, Canadian officials met NSA Ajit Doval in Singapore last week & gave… pic.twitter.com/6hlqbLW3e1

— Saket Gokhale MP (@SaketGokhale) October 15, 2024