Lok Sabha Election 2024 : आवाज शिवसेनेचाच! मोदी रस्त्यावर उतरले, पण मुंबईकरांनी आसमान दाखवले!!

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आता जवळपास स्पष्ट झाले असून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने महायुतीला जोरका झटका दिला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष फोडल्यानंतरही महायुतीची 20 चा आकडा गाठतानाही दमछाक झाली आहे.

मुंबईमध्येही भाजप-मिंधे गटाला दारूण पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. मुंबईतील सहा पैकी 5 मतदारसंघात भाजप-मिधे गटाचा पराभव झाला. चार मतदारसंघात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा भगवा फडका, तर प्रत्येकी एका जागेवर भाजप आणि काँग्रेसने विजय मिळवला. विशेष म्हणजे मुंबईमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रस्त्यावर उतरूनही मुंबईकरांनी भाजपला आसामान दाखवले आणि इथे आवाज शिवसेनेचाच असणार हे स्पष्ट झाले.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Shiv Sena (UBT) leader Arvind Sawant meets former Maharashtra CM and party’s chief Uddhav Thackeray at Matoshree. pic.twitter.com/fklRocdvOd

— ANI (@ANI) June 4, 2024